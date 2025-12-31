Regione Campania tensioni in maggioranza l?affondo del centrodestra | È un cortile delle risse
La situazione politica in Regione Campania si fa nuovamente tesa, con tensioni tra le forze di maggioranza. Durante la seduta del Consiglio regionale, Edmondo Cirielli ha annunciato un’opposizione rigorosa, mirata a tutelare gli interessi della regione. Il centrodestra definisce il clima attuale come un “cortile delle risse”, sottolineando la volontà di mantenere un atteggiamento istituzionale e responsabile.
In Consiglio regionale Edmondo Cirielli ha promesso un?opposizione «istituzionale»: senza sconti ma nell?interesse della Campania. E in effetti i toni in aula non sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
