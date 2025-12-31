La situazione politica in Regione Campania si fa nuovamente tesa, con tensioni tra le forze di maggioranza. Durante la seduta del Consiglio regionale, Edmondo Cirielli ha annunciato un’opposizione rigorosa, mirata a tutelare gli interessi della regione. Il centrodestra definisce il clima attuale come un “cortile delle risse”, sottolineando la volontà di mantenere un atteggiamento istituzionale e responsabile.

In Consiglio regionale Edmondo Cirielli ha promesso un?opposizione «istituzionale»: senza sconti ma nell?interesse della Campania. E in effetti i toni in aula non sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Regione Campania, tensioni in maggioranza, l?affondo del centrodestra: «È un cortile delle risse»

Leggi anche: Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: "Maggioranza già divisa"

Leggi anche: Regione Piemonte, Cirio stoppa le tensioni in maggioranza: basta litigi fra Lega e Fratelli d'Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: Maggioranza già divisa; Regione Campania, Rescigno (Lega): Cuomo assessore? Dubbi su incompatibilità; Regione Campania, via al Consiglio ma la giunta Fico non c’è: «Sanità, ci sono criticità»; Il 29 dicembre prima riunione del Consiglio Regionale: Roberto Fico varerà la Giunta? - Sud Notizie Napoli -.

CONSIGLIO REGIONALE - Tensioni in maggioranza nella prima uscita di Fico, le stoccate di Casa Riformista e AvS: presidente, questori e segretari TUTTI GLI ELETTI Caserta ... - 21:33:25 Massimiliano Manfredi è stato eletto Presidente del Consiglio Regionale della Campania. casertafocus.net

Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: "Maggioranza già divisa" - L’esponente dem passa grazie ai voti dell’opposizione: mancano dieci preferenze nella coalizione di Fico. salernotoday.it