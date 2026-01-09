Mafia sull' asse Palermo-New York | assolto Giovan Battista Badalamenti riduzioni di pena per 4 imputati

La Corte d'appello di Palermo ha pronunciato una sentenza nel processo sulla presunta connessione tra la mafia siciliana e quella di New York. Sono state concedute riduzioni di pena per quattro imputati e assolto uno, in relazione ai rapporti tra le organizzazioni criminali nei rispettivi territori. La decisione si inserisce in un quadro giudiziario che approfondisce i legami transnazionali della criminalità organizzata italiana e americana.

L'asse mafia-'ndrangheta al centro del maxiblitz a Palermo - 'ndrangheta al centro dell'inchiesta della Dda di Palermo che ieri ha portato al fermo e all'arresto di 181 boss, estortori e gregari dei principali mandamenti mafiosi del capoluogo e ... ansa.it

Report. . I retroscena sulla gestione della Commissione parlamentare antimafia Dopo l’assoluzione nel processo sulla Trattativa Stato-mafia, il generale Mario Mori torna al centro delle cronache, questa volta per un’indagine della procura di Firenze. Dietro l - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.