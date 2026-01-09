Mafia sull' asse Palermo-New York | assolto Giovan Battista Badalamenti riduzioni di pena per 4 imputati
La Corte d'appello di Palermo ha pronunciato una sentenza nel processo sulla presunta connessione tra la mafia siciliana e quella di New York. Sono state concedute riduzioni di pena per quattro imputati e assolto uno, in relazione ai rapporti tra le organizzazioni criminali nei rispettivi territori. La decisione si inserisce in un quadro giudiziario che approfondisce i legami transnazionali della criminalità organizzata italiana e americana.
La seconda sezione della Corte d'appello di Palermo ha ridotto le pene e assolto uno dei cinque imputati del processo che riguardava i rapporti tra la mafia di Palermo e di alcuni paesi della provincia e i boss della Cosa nostra americana di New York. L'unico scagionato da tutte le accuse è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
