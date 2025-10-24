Parigi condannata all’ergastolo senza possibili riduzioni di pena Dahbia Benkired | violentò torturò e uccise la 12enne Lola nel 2022

«Ero piena di odio, e Lola era solo una persona più debole di me, non l’ho scelta, mi è capitata a portata di mano ». Con queste parole l’imputata Dahbia Benkired, 27 anni, ricostruisce l’episodio di tre anni fa, del quale – pur con qualche dettaglio di differenza tra una versione e l’altra – si è sempre dichiarata colpevole. La donna, irregolare algerina senza fissa dimora, vive in Francia dal 2019. A suo carico c’era un provvedimento di espulsione mai eseguito, ma dopo la condanna di oggi la donna non vedrà altro che il carcere per molto, moltissimo tempo. Infatti, per lo stupro, la tortura e l’omicidio della dodicenne Lola Daviet, i giudici di Parigi hanno accolto la richiesta del procuratore e hanno inflitto alla donna l’ergastolo senza possibilità di riduzione della pena, la formula più severa prevista dall’ordinamento. 🔗 Leggi su Open.online