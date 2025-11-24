Rubano un' auto padre e figlio finiscono nei guai

Avevano rubato un'auto a Sperlonga, ma sono stati identificati e rintracciati dai carabinieri. Padre e figlio, rispettivamente di 54 e 26 anni, il primo di Mondragone, l'altro residente a Formia, entrambi già noti alle forze di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rubano un'auto, padre e figlio finiscono nei guai

