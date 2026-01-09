Lugo due nuovi attraversamenti protetti in via Circondario sud

A Lugo, lunedì 12 gennaio inizieranno i lavori per l’installazione di due attraversamenti pedonali protetti in via Circondario Sud, nelle vicinanze dei civici 63, 84, 43 e 58. L’intervento mira a migliorare la sicurezza dei pedoni e garantire una mobilità più sicura nella zona, con eventuali aggiornamenti in caso di imprevisti.

Lunedì 12 gennaio partiranno, salvo imprevisti, su via Circondario sud a Lugo, i lavori per la realizzazione di due attraversamenti pedonali protetti, precisamente all'altezza dei civici 63 e 84 e dei civici 43 e 58.

