Lucca non solo Benfica | anche il Nottingham Forest si informa
Lucca continua a suscitare interesse tra diversi club europei. Oltre al Benfica, anche il Nottingham Forest avrebbe mostrato attenzione verso il giovane attaccante italiano, alimentando le voci sul suo possibile trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero influenzare il suo futuro. Restano da seguire gli sviluppi di un mercato che si muove rapidamente e che coinvolge diversi protagonisti.
Il futuro di Lorenzo Lucca resta in bilico e il mercato inizia a muoversi attorno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Lucca vicino a lasciare Napoli: oltre al Benfica, anche Porto e Nottingham Forest su di lui
Leggi anche: Il Napoli prenderà presto una decisione su Lucca: su di lui Porto, Benfica e Nottingham Forest (Pedullà)
Napoli, non solo il Benfica: anche il Nottingham Forest su Lucca. Le news di calciomercato; CALCIOMERCATO - Lucca nel limbo del mercato: non solo Benfica, anche il Nottingham Forest chiede informazioni al Napoli; Napoli, c'è anche il Nottingham Forest su Lucca; Lo scrive Pedullà. Konur: Roma, Milan, Atalanta, Betis, West Ham monitorano la situazione. Il Napoli chiede 30 milioni..
Lucca, non solo Benfica: anche il Nottingham Forest si informa - Lucca, non solo Benfica: anche il Nottingham Forest si informa Il futuro di Lorenzo Lucca resta in bilico e il mercato inizia a muoversi attorno ... forzazzurri.net
SKY - Non solo il Benfica, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Lucca - Come raccontato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, sul suo sito, nei giorni scorsi, c’è un interesse del Benfica sull’attacc ... napolimagazine.com
Napoli, non solo il Benfica su Lucca: il Nottingham Forest ha chiesto informazioni - Non c'è solo il Benfica su Lorenzo Lucca: anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni sull'attaccante azzurro ... gianlucadimarzio.com
Lucca si allontana dal Benfica, il Napoli vorrebbe cederlo per 30 milioni o darlo in prestito con obbligo di riscatto Record: il Benfica non accetta queste condizioni. Tra le pretendenti per l'attaccante, ci sono Lazio, Nottingham Forest e Betis. https://www.ilnapolis - facebook.com facebook
Napoli, non solo il Benfica: anche il Nottingham Forest su Lucca. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.