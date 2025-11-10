La dea bendata bacia il casertano | centrato un ' 5' da oltre 43mila euro
Il SuperEnalotto premia il casertano. Nell’estrazione del weekend, è stato centrato un"5" da 43.095,16 euro a Sant’Arpino, presso il Bar Ali Cafè in via Martiri Atellani.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima. 🔗 Leggi su Casertanews.it
