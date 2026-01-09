' L' orchestrino' in concerto all' Exwide

L’orchestrino si esibirà in concerto all’Exwide il 9 gennaio. Questa brass band tascabile, nata nella scena musicale livornese degli ultimi anni, è composta da musicisti attivi in diversi ambiti. La formazione unisce talento e passione, offrendo un’esperienza musicale autentica e rispettosa delle tradizioni. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare un ensemble di qualità in un contesto intimo e curato.

L'orchestrino, in concerto all'Exwide il 9 gennaio, è la brass band tascabile nata in seno alla fertile scena musicale livornese dell'ultimo decennio, composta da Filippo Ceccarini, Tony Cattano, Beppe Scardino, Glauco Benedetti, Simone Padovani e Daniele Paoletti, tutti musicisti attivi sia come.

