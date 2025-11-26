PopulAlma in concerto all’ExWide

Venerdì 28 novembre l’Exwide ospita una serata dedicata alla musica popolare italiana con i PopulAlma.Nato in Toscana dall’incontro tra musicisti provenienti da varie regioni del centro e sud Italia, Populalma tramanda e valorizza i canti e le musiche della tradizione popolare italiana, unendo il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it