PopulAlma in concerto all’ExWide

Venerdì 28 novembre l’Exwide ospita una serata dedicata alla musica popolare italiana con i PopulAlma.Nato in Toscana dall’incontro tra musicisti provenienti da varie regioni del centro e sud Italia, Populalma tramanda e valorizza i canti e le musiche della tradizione popolare italiana, unendo il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

European Social Sound 4U: PopulAlma alla finale di Matera - Dopo aver vinto il 1° posto nella fase regionale umbra dell’ “European Social Sound 4U”, i Populalma volano alla finale nazionale di Matera il 14 dicembre 2019. Scrive lasiritide.it

