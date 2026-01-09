Il Genoa ferma il Milan a San Siro 1-1 e sfiora l’impresa Pari di Leao Stanciu sbaglia il rigore al 95'

Il Genoa conquista un punto a San Siro contro il Milan, terminando la partita 1-1. Dopo un rigore sbagliato da Stanciu al 95’, il goal di Leao all’ultimo minuto permette ai rossoneri di evitare la sconfitta. Una prestazione equilibrata dei rossoblù ha messo in difficoltà il team di casa, che ha trovato nel pareggio un risultato importante in un match combattuto e ricco di emozioni.

Milano, 8 gennaio 2026 - Serve partire dalla fine. Dal rigore di Stanciu, calciato malamente alle stelle al 95', tre minuti dopo il pari di Leao che era giunto in mischia a salvare il Milan da una possibile sconfitta. Il Genoa cestina così una vittoria di prestigio a San Siro e che sarebbe valsa una risalita importante in ottica salvezza, ma De Rossi può essere ugualmente soddisfatto del pareggio nato dal gol iniziale di Colombo e mantenuto con una gagliarda prova divensiva. Per Allegri, invece, la distanza dall'Inter sale a tre punti, anche per via del Var che ha ravvisato un fallo di mano di Pulisic sul gol del possibile pareggio a metà ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

