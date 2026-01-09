LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 62-57 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | meneghini superlativi nel 3° periodo

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, terminata con il punteggio di 62-57. Nel terzo quarto, Milano ha preso il sopravvento grazie a un parziale di 24-8, riavvicinandosi alla vittoria. Qui troverai aggiornamenti costanti e analisi della sfida, per seguire ogni momento di questa importante gara della stagione 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 Parziale di 24-8 per Milano nel 3° quarto che ha rimesso tutto nei giusti binari! FINE TERZO PERIODO! 62-57 Uno su due per Devin Booker. Fallo di Smits, liberi per Booker. Clamoroso errore di Lee. Da vicinissimo, Milano con la palla a +4! 61-57 Duuuuue su due per Armoni Brooks! Rimbalzone di Brooks, fallo di Smits. Due liberi!! 59-57 Guduric arma la mano di Leday!!!! Sono 13 per lui! 56-57 Errore di Milano, Weiler Bebb porta di nuovo davanti l’Efes. 56-55 Uno su due per Dozier. Mamma mia, ancora liberi. Fallo di Guduric su Dozier. Entrambe in bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 62-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini superlativi nel 3° periodo Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il match dei meneghini! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 38-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini aggrappati in qualche modo alla partita dopo il primo tempo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season; Milano-Efes: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega; Olimpia Milano-Efes | Le probabili e dove vederla in tv; Eurolega, round 21 LIVE! La Virtus cade ad Oaka, Monaco sbanca Valencia. Bene anche Real Madrid e Dubai. Olimpia Milano vs Anadolu Efes: diretta fine 3Q 62-57 - Adesso l'Olimpia è aggressiva e solida in difesa e concreta in ... pianetabasket.com

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025- oasport.it

Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Si completa per l'Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025- oasport.it

90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook

Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.