Sci alpino la classifica per nazioni | Italia sul podio tallonata dagli Stati Uniti

Al termine dello slalom speciale maschile dell'Alta Badia è stata aggiornata anche la classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'Italia si trova al terzo posto della graduatoria comandata dall'Austria davanti alla Svizzera. L'Austria si trova in testa con 3569 punti, precedendo con un buon margine la Svizzera, seconda a quota 3294. Le prime due daranno vita ad un duello fino al termine della stagione, dato che l'Italia è terza a quota 2164, incalzata però dagli Stati Uniti, quarti con 2110, a -54 dagli azzurri. Quinta piazza per la Norvegia a quota 1924, davanti alla Francia, sesta con 1821.

