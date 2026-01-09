L’Inter è scatenata accordo raggiunto | ufficiale la firma per 3 anni

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’accordo per un nuovo contratto di tre anni, rafforzando il proprio impegno sul fronte sportivo e istituzionale. La comunicazione, pubblicata sul sito ufficiale della società, conferma la stabilità del club e la volontà di proseguire con continuità nel progetto tecnico e gestionale. Un passo importante che sottolinea l’intenzione di mantenere l’Inter tra le protagoniste del calcio italiano e internazionale.

Inter senza rivali dentro e fuori dal campo: ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito della compagine nerazzurra. L' Inter è letteralmente scatenata in questa fase della stagione. I nerazzurri hanno vinto le ultime sei gare di campionato, in cui hanno subito appena due reti, allungando in classifica sulle dirette inseguitrici come Milan e Napoli. La difesa con lo spostamento di Akanji al centro è tornata ad essere un vero bunker, il centrocampo viaggia spedito con il rendimento dei soliti noti e grazie all'exploit di Zielinski, mentre in attacco Lautaro e Thuram sono due macchine da gol.

