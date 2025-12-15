Milan ecco il prossimo attaccante! Accordo raggiunto ora la firma

Il Milan ha definito il suo prossimo attaccante, con l'accordo ormai raggiunto e l'attesa della firma. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sugli esami di Gabbia e altre novità di mercato, segnando un periodo di grande fermento per i rossoneri.

Grandi novità di mercato in casa Milan, con l'attaccante ormai individuato. Intanto arriva l'esito degli esami di Gabbia e tanto altro. Pianetamilan.it

