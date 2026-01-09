Libri L' estate di Flora | una storia di amicizia sogni e vento fra i capelli

“L'estate di Flora” narra di un legame tra due ragazze provenienti da Nord e Sud, unendo amicizia, sogni e il vento tra i capelli. Ambientato tra il mare e i portici di Bologna, il romanzo esplora le connessioni profonde tra vite apparentemente diverse, ma strettamente intrecciate. Una storia che invita a riflettere sulla forza dei legami e sulle emozioni che uniscono le persone oltre le differenze geografiche.

