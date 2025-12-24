Una serata speciale per ricordare i fondatori e le vittorie storiche della società calcistica aretina La Cricca tra memorie e passioni Una storia di amicizia e successi

AREZZO Un momento dedicato ai ricordi, alla passione per il gioco del calcio, vissuta indossando anche in anni versi la maglia della Cricca. Si sono ritrovati a cena ex dirigenti e calciatori della società fondata nel 1974 da un gruppo di amici della zona di Santa Maria delle Grazie. All’inizio l’obiettivo o per meglio dire il sogno era quello di poter prendere parte ai campionati organizzati dal Csi di Arezzo e ai tornei di fine stagione come il Città di Arezzo che metteva in palio la possibilità di disputare l’atto conclusivo al Comunale. Autentico sogno per tanti calciatori amatoriali. Una serata che è stata anche l’occasione per ricordare i soci fondatori come Boncompagni Franco, Casucci Tommaso, Ciofini Mauro, Frasca Luigi, Gelli Martino, Giustini Luigi, Mazzi Luigi con funzioni di presidente, Vagnoli Sandro, Versari Giuliano, e Sergio Buoncompagni, ma anche un dirigente fondatore, Serboli, scomparso lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

