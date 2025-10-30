Lagarde | l’euro digitale difenderà la libertà di scelta degli europei

''L'euro digitale difenderà la libertà di scelta degli europei e proteggerà la sovranità monetaria'', ha detto la presidente della Bce. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lagarde: “l’euro digitale difenderà la libertà di scelta degli europei”

News recenti che potrebbero piacerti

"Stiamo lavorando per rendere la parte più tangibile dell'euro - il contante - adatto al futuro, preparando l'emissione del contante digitale". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Lagarde a Mattarella, 'faro per la fiducia in Europa'. Il Presidente ricevuto da Bce a Firenze, 'esempio straordinario' #ANSA - X Vai su X

***Bce: Lagarde, euro digitale sara' lanciato 'tra un paio d'anni' - L'euro digitale, al termine di un percorso 'iniziato circa sei anni fa', 'dovrebbe essere pronto da ... Secondo ilsole24ore.com

Bce, Lagarde: “Guardiamo all’Euro digitale, lo chiedono i cittadini” - A confermarlo durante un colloquio con il capo dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale in occasione ... Segnala corrierecomunicazioni.it

Euro digitale, Lagarde: "Pronto per il lancio nel 2027" - È quanto ha annunciato oggi la presidente della Bce, Christine Lagarde anche se finora la Bce aveva segnalato il 2029 come data ... Come scrive teleborsa.it