Serra Coldiretti | Con premio ' Amiche della Terra' promuoviamo agricoltura che educhi al rispetto – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Siamo alla terza edizione del Premio Amiche della Terra e il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: l’agricoltura non è solo produzione, allevamento o trasformazione, ma è soprattutto agricoltura sociale. Noi donne di Coldiretti portiamo avanti da anni progetti concreti contro la violenza sulle donne e la violenza di genere: iniziative come Fattorie della Tenerezza e Coltiviamo il Rispetto, ma anche l’accoglienza nelle nostre aziende di tante donne vittime di violenza. C’è una vera partnership tra agricoltura e mondo sociale, che si esprime anche nella collaborazione con Libera e con la Fondazione Una Nessuna Centomila, attraverso cui offriamo un aiuto concreto alle donne, restituendo libertà, autonomia e soprattutto indipendenza economica, fondamentale per allontanarsi dagli ambienti di abuso. 🔗 Leggi su Open.online
