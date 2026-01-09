Levante-Espanyol domenica 11 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I Granotas vogliono riaccendere la speranza

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 16:15 si affrontano Levante ed Espanyol in una sfida che mette in gioco obiettivi differenti per entrambe le squadre. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di una partita importante per il proseguimento della loro stagione. Questa sfida rappresenta un’opportunità per le Granotas di rilanciare le proprie ambizioni in un momento di incertezza.

Sembra una sfida molto interessante quella a cui potremmo assistere domenica pomeriggio, tra Levante ed Espanyol: le due squadre sono molto distanti in classifica e lottano per obiettivi diversi ma nello scorso turno hanno vissuto emozioni contrastanti rispetto al loro andamento stagionale. I Granotas hanno trovato una vittoria fondamentale al Sanchez Pizjuan, che ha riacceso .

Levante - Espanyol; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di; Levante UD - Espanyol Barcellona Pronostico e confronto quote 11.01.2026; Il Levante ha ottenuto vittoria sette volte tra le mura amiche contro l’Espanyol, l’ultima delle quali risale al 2016.

