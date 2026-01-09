Leo Gullotta 80 anni di arte | il ritratto di un maestro dello spettacolo italiano

Leo Gullotta, con ottant’anni di esperienza nel teatro, cinema, televisione e doppiaggio, rappresenta una figura di rilievo nel panorama artistico italiano. La sua carriera si distingue per coerenza e libertà espressiva, testimonianza di un talento che ha attraversato decenni mantenendo intatta la passione per il suo mestiere. In questo ritratto, si esplora il percorso di un artista che ha saputo adattarsi e innovarsi nel tempo, lasciando un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo.

