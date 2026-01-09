Fabio Grossi, noto regista, è sposato con l’attore Leo Gullotta, con cui condivide una relazione stabile da oltre quarant’anni. La coppia si è unita civilmente nel 2019, sottolineando il forte legame che li unisce. Nonostante la notorietà, Grossi mantiene un profilo discreto, vivendo la propria vita lontano dai riflettori e condividendo con Gullotta un rapporto basato su rispetto e complicità.

Fabio Grossi è il marito di Leo Gullotta: i due condividono una storia d’amore lunga oltre quarant’anni e si sono uniti civilmente nel 2019. Chi è il marito di Leo Gullotta. Oggi l’attore siciliano sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Poco prima di debuttare sul grande schermo con Mia Moglie Torna A Scuola, iniziava la storia d’amore tra Grossi e Gullotta che si conoscevano sul palco teatrale. Nato a Roma nel 1958, l’esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1977, quando dopo aver preso lezioni private entra nel cast della piece L’Uomo, La Bestia, La Virtù di Edmo Fenoglio, per poi essere diretto da Luca Ronconi ne L’Uccellino Azzurro, tra i tanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è il Fabio Grossi, noto regista e marito di Leo Gullotta: "Non abbiamo mai litigato"

Leo Gullotta compie 80 anni il 9 gennaio e ripercorre 65 anni tra teatro, cinema e tv: dal Bagaglino alle battaglie civili. Nelle sue parole tornano la gratitudine per i maestri, l’amore con Fabio Grossi (marito dal 2019) e un’idea chiara di libertà: “in coppia non esi - facebook.com facebook