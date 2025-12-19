FIFA World Cup 2026 | il nuovo gioco di calcio arriva su Netflix Games completamente reinventato
Preparati a vivere l’emozione del calcio in modo nuovo: questa estate, in coincidenza con la FIFA World Cup 2026, arriva su Netflix Games un rivoluzionario videogioco di calcio, completamente reinventato e disponibile in esclusiva. Un’esperienza interattiva che trasforma il modo di seguire il torneo, offrendo ai tifosi un coinvolgimento senza precedenti.
Quest’estate, in concomitanza con l’attesa globale per la FIFA World Cup 2026, i tifosi avranno la possibilità di vivere il torneo in modo interattivo grazie a un nuovo videogioco di calcio FIFA, progettato da zero e disponibile in esclusiva su Netflix Games. Il titolo è sviluppato e pubblicato da Delphi Interactive e nasce con l’intento di trasmettere tutta la tensione, l’emozione e lo spettacolo della Coppa del Mondo attraverso un’esperienza fresca, immediata e pensata per un pubblico vastissimo. Un’esperienza accessibile ma profonda. Il nuovo FIFA è stato concepito per essere intuitivo fin dai primi minuti, ma allo stesso tempo capace di offrire profondità e soddisfazione a chi vuole padroneggiarne le meccaniche. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
