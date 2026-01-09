Lecce vs Parma ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lecce e Parma si sfidano nella ventesima giornata della Serie A 2025/2026, due squadre con pari punti in classifica. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, che cercano una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla salvezza. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre con gli stessi in punti in classifica e in cerca di una vittoria che può indirizzare la loro corsa salvezza. Lecce vs Parma si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono reduci dal doppio confronto con Juventus e Roma, dal quale hanno ottenuto un pareggio e una sconfitta. La squadra di Di Francesco, nonostante una classifica pericolante, visto il diciassettesimo posto con 17 punti, a più quattro sulla zona retrocessione, sembra viva e vuole sfruttare la spinta del pubblico di casa per battere una diretta concorrente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

