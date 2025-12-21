E' mezzanotte quando al Quarticciolo, periferia Est di Roma, si sparano i fuochi di artificio per avvertire che la droga è arrivata in piazza. Poco dopo ci avviciniamo in auto, non dobbiamo nemmeno scendere che ci offrono diverse sostanze. Ritorniamo sul posto con don Coluccia, il prete anti-spaccio, sotto scorta, che da anni combatte le piazze della droga in tutta Italia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, reportage dal Quarticciolo con don Coluccia

