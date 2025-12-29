Le prime foto sott'acqua di una foca di Ross una delle specie più rare e meno conosciute del pianeta

Queste sono le prime foto subacquee di una foca di Ross, scattate da Justin Hofman. Questa specie, tra le più rare e meno conosciute dell’Antartide, rimane ancora poco studiata e misteriosa. Le immagini offrono uno sguardo prezioso su un mammifero marino poco documentato, contribuendo alla conoscenza e alla conservazione di questa affascinante creatura.

Le prime immagini subacquee di una foca di Ross scattate da Justin Hofman svelano uno dei mammiferi marini più rari e misteriosi dell'Antartide, di cui sappiamo ancora pochissimo.

