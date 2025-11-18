Lavori Aqp | sospensione dell' erogazione idrica nel centro abitato per otto ore

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di San Michele Salentino. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente.

