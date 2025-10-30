Lavori per la fermata Pigneto | modifiche alla circolazione dei treni anche per Fiumicino-Aeroporto

Nei fine settimana del 7 – 9 e 28 – 30 novembre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitatioriginari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – CesanoViterbo (i treni saranno limitatioriginari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express daper Fiumicino Aeroporto sarà regolare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

