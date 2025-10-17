Lavori di manutenzione straordinaria scatta la sospensione idrica in centro a Salerno
Disagi in vista per migliaia di famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Velia (incrocio Corso G. Garibaldi) sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 21 ottobre dalle ore 9 alle 20.L'elencoLe strade coinvolte sono: Via Velia da incrocio C.so Vittorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
