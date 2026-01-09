L' attrice porta in tv la storia vera della dirigente scolastica Eugenia Carfora che nella periferia degradata di Napoli lotta per sconfiggere l' abbandono scolastico

L uisa Ranieri, da lunedì 12 gennaio, è protagonista su Rai 1 della nuova serie tv di Luca Miniero La preside, storia ispirata a Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico professionale Anna Maria Ortese di Caivano (periferia di Napoli). Una donna coraggiosa in grado di andare contro le istituzioni e la malavita organizzata, pur di portare i “suoi” ragazzi, in età dell’obbligo, a frequentare la scuola. Taormina, Luisa Ranieri su “La Preside”: «Sento grande responsabilità» X Leggi anche › Come indossare il blazer di sera? Replicando i look di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca alla Festa del Cinema di Roma Il motto della preside è perentorio: “Tutti a scuola”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ospiti Luisa Ranieri, attrice, protagonista de “La Preside”, la nuova serie originale di Rai 1 liberamente ispirata alla storia di Eugenia Carfora, e Eugenia Carfora, dirigente scolastica Istituto Morano, Caivano, in collegamento. Questa sera #8gennaio a #Cinque x.com