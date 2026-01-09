Laboratorio teatrale a Brisighella Sarà proposto un lavoro su Cechov

A Brisighella il laboratorio di ricerca teatrale “Accendersi di territorio”, condotto da Beatrice Cevolani e Sabina Laghi, torna ad aprire gli spazi alla creatività, per esplorare l’arte del teatro e il valore della narrazione collettiva. Il teatro ha un valore importantissimo in una piccola comunità, è il luogo di incontro, dove poter sperimentare i propri mezzi espressivi e migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri. Il laboratorio, che si concluderà con un’azione scenica, è aperto a tutti. A coloro che hanno già avuto esperienze teatrali e a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

