Laboratorio teatrale a Brisighella Sarà proposto un lavoro su Cechov
A Brisighella il laboratorio di ricerca teatrale “Accendersi di territorio”, condotto da Beatrice Cevolani e Sabina Laghi, torna ad aprire gli spazi alla creatività, per esplorare l’arte del teatro e il valore della narrazione collettiva. Il teatro ha un valore importantissimo in una piccola comunità, è il luogo di incontro, dove poter sperimentare i propri mezzi espressivi e migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri. Il laboratorio, che si concluderà con un’azione scenica, è aperto a tutti. A coloro che hanno già avuto esperienze teatrali e a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Al Teatrino Groggia un laboratorio teatrale gratuito in inglese su Jane Austen
Leggi anche: Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale
Brisighella: riparte il 13 febbraio il Laboratorio Teatrale Creativo - A Brisighella, il laboratorio di ricerca teatrale “Accendersi di territorio”, condotto da Beatrice Cevolani e Sabina Laghi, torna ad aprire gli spazi alla creatività, per esplorare l’arte del teatro e ... ravennawebtv.it
Brisighella. La Pro Loco organizza il Laboratorio “Il corpo in scena”: un percorso di consapevolezza ed espressione corporea - La Pro Loco di Brisighella organizza “Il corpo in scena”, un laboratorio esperienziale dedicato alla scoperta e alla consapevolezza del corpo come strumento di espressione e comunicazione. ravennanotizie.it
Satriano di Lucania si prepara al Carnevale 2026 con Selva in corpo, laboratorio teatrale residenziale promosso nell’ambito del Carnevale di Satriano di Lucania e realizzato in collaborazione con Teatro Selvatico. Il progetto si svolgerà dall’8 al 16 febbraio 20 - facebook.com facebook
SELVA IN CORPO: LABORATORIO TEATRALE RESIDENZIALE DEL CARNEVALE DI SATRIANO DI LUCANIA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.