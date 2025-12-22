Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

Donne in Gioco è un laboratorio di improvvisazione teatrale dedicato esclusivamente alle donne, pensato come uno spazio sicuro e accogliente. Qui puoi dedicarti del tempo per te, ridere, alleggerirti e sentirti libera di esprimerti senza giudizio. Attraverso attività creative e condivise, l’obiettivo è favorire il benessere personale e il senso di comunità. Un'occasione per riscoprire te stessa e ritrovare un momento di leggerezza nella quotidianità.

Hai voglia di prenderti un po' di tempo per te? Di ridere, alleggerirti, sentirti accolta e libera.anche solo per qualche ora? Donne in Gioco è un laboratorio di improvvisazione teatrale dedicato esclusivamente alle donne, uno spazio protetto dove puoi: lasciarti andare senza giudizio, ritrovare.

