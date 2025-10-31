Bullo insulta l' autista dell' autobus che scende e lo aggredisce | Lo ha preso per il collo perché era in mezzo alla strada e non si spostava

TREVISO - È sceso dall'autobus che stava guidando, si è incamminato verso i ragazzi che poco prima gli avevano tagliato la strada e poi si sono messi ad inveirgli contro.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bullo insulta l'autista dell'autobus che scende e lo aggredisce: «Lo ha preso per il collo perché era in mezzo alla strada e non si spostava»

