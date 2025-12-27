Ridere per non piangere. Altro inciampo nella nuova e super-moderna "archeo-stazione" Colosseo della metro C di Roma. Dopo le scale mobili in panne e i telefoni che non prendono c'è il caso delle infiltrazioni d'acqua. A documentarle con tanti di caschetto è l'ex parlamentare Simone Baldelli che continua con le sue irresistibili imitazioni del sindaco taglianastri Roberto Gualtieri. Eccolo, caschetto in testa, alle "cascate" del Colosseo. Il video su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @icantieridigualtieri . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Metro Colosseo o cascata delle Marmore? Baldelli nei panni di Gualtieri: ridere per non piangere

Candidata tra le stazioni più belle del mondo, la Metro Colosseo è anche un esempio di ingegneria sotterranea. In questo video vi mostriamo come nasce una fermata della metro! Un ringraziamento speciale a Parco archeologico del Colosseo e Webuild - facebook.com facebook

Piove sulle scale mobili della metro C Colosseo inaugurata nei giorni scorsi: infiltrazioni in più punti. Fermi 2 tornelli x.com