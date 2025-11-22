LA RUOTA DEI CAMPIONI FA IL BIS SU CANALE 5 | L’ANNUNCIO DI GERRY SCOTTI

La Ruota dei Campioni, l’appuntamento speciale della Ruota della Fortuna dedicato ai campioni del game show di Canale 5, torna la prossima settimana. Il grande successo de “ La Ruota dei Campioni ”, l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti della storia de “ La Ruota della Fortuna ”, è sotto gli occhi di tutti, pubblico e pubblicitari. Il game show condotto da Gerry Scotti, come festeggia Mediaset, è leader assoluto della serata con 5.881.000 spettatori totali e il 28 % di share individui, con picchi di 6.678.000 spettatori e del 31.42 % di share. A seguire, eccellente risultato anche per “ La Ruota dei Campioni- Nuove sfide ” che raggiunge 4. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA RUOTA DEI CAMPIONI FA IL BIS SU CANALE 5: L’ANNUNCIO DI GERRY SCOTTI

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tv, grande successo per 'La Ruota dei Campioni' su Canale 5 Vai su X

La Ruota Dei Campioni andrà in onda anche la prossima settimana. Lo ha annunciato Gerry Scotti. La nuova gallina dalle uova d'oro va spremuta! - facebook.com Vai su Facebook

La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in prima serata su Canale 5 - La ruota dei campioni di Gerry Scotti approda in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale: tutte le anticipazioni! Secondo superguidatv.it

La Ruota della Fortuna, Gerry con le foto segnaletiche, beffa finale per il campione - All'ingresso in studio nella puntata di venerdì 21 ottobre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti si presenta con due foto segnaletiche, beffa finale per il campione ... Da libero.it

La ruota dei campioni: quando andrà in onda lo speciale su Canale 5? - L'abitudine di organizzare tornei per i "migliori della stagione" è diventata una costante anche nel day time, come è successo tra il 1997 e il 1999, quando venivano regolarmente realizzate intere ... Lo riporta tag24.it