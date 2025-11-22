LA RUOTA DEI CAMPIONI FA IL BIS SU CANALE 5 | L’ANNUNCIO DI GERRY SCOTTI

Bubinoblog | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ruota dei Campioni, l’appuntamento speciale della Ruota della Fortuna dedicato ai campioni del game show di Canale 5, torna la prossima settimana. Il grande successo de “ La Ruota dei Campioni ”, l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti della storia de “ La Ruota della Fortuna ”, è sotto gli occhi di tutti, pubblico e pubblicitari. Il game show condotto da  Gerry Scotti, come festeggia Mediaset, è  leader assoluto della serata  con  5.881.000  spettatori totali e il  28 % di share individui, con picchi di  6.678.000  spettatori e del  31.42 % di share. A seguire, eccellente risultato anche per “ La Ruota dei Campioni- Nuove sfide ” che raggiunge  4. 🔗 Leggi su Bubinoblog

la ruota dei campioni fa il bis su canale 5 l8217annuncio di gerry scotti

© Bubinoblog - LA RUOTA DEI CAMPIONI FA IL BIS SU CANALE 5: L’ANNUNCIO DI GERRY SCOTTI

Altri contenuti sullo stesso argomento

ruota campioni fa bisLa Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in prima serata su Canale 5 - La ruota dei campioni di Gerry Scotti approda in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale: tutte le anticipazioni! Secondo superguidatv.it

ruota campioni fa bisLa Ruota della Fortuna, Gerry con le foto segnaletiche, beffa finale per il campione - All'ingresso in studio nella puntata di venerdì 21 ottobre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti si presenta con due foto segnaletiche, beffa finale per il campione ... Da libero.it

ruota campioni fa bisLa ruota dei campioni: quando andrà in onda lo speciale su Canale 5? - L'abitudine di organizzare tornei per i "migliori della stagione" è diventata una costante anche nel day time, come è successo tra il 1997 e il 1999, quando venivano regolarmente realizzate intere ... Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Ruota Campioni Fa Bis