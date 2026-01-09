La reazione di Fullkrug alla stravagante domanda sul suo dente mancante | No non lo farò

9 gen 2026

Durante una conferenza stampa, Niclas Fullkrug è stato interrogato sulla sua scelta di non intervenire sul dente mancante. La sua risposta è stata semplice e diretta:

Niclas Fullkrug si ritrova a dover rispondere a una particolare domanda durante la sua conferenza stampa, riguarda il suo dente mancante: "No, non lo farò". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

