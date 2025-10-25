La reazione di Tudor alla scomoda domanda sul suo esonero alla Juve | Mi è tutto chiaro ragazzi

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor risponde chiaramente alla domanda sul suo possibile esonero da allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Con tutta sincerità, ho zero paura e zero pensieri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

reazione tudor scomoda domandaLa reazione di Tudor alla scomoda domanda sul suo esonero alla Juve: “Mi è tutto chiaro ragazzi” - Igor Tudor risponde chiaramente alla domanda sul suo possibile esonero da allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Con ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Reazione Tudor Scomoda Domanda