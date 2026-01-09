La nuova proposta lavorativa per Samira Lui? L’indiscrezione

Si parla di una possibile nuova opportunità professionale per Samira Lui, che avrebbe ricevuto un’offerta da Mediaset. Non si tratta solo di un cambio di programma, ma di un’evoluzione nel suo percorso nel mondo dello spettacolo. La sua naturalezza e familiarità con il mezzo televisivo la rendono una figura in crescita, pronta ad affrontare nuove sfide nel settore.

Per Samira Lui sarebbe arrivata una nuova ed importante proposta da Mediaset? Di cosa si tratta. Samira Lui non sta semplicemente passando da La Ruota della Fortuna a una possibile conduzione di Battiti Live: sta cambiando mestiere sotto gli occhi di tutti, con quella naturalezza che solo chi ha capito il mezzo televisivo fino in fondo riesce a esprimere. Da diversi mesi Samira affianca il conduttore Gerry Scotti nel quiz game che sta riscontrando un clamoroso successo di ascolti e share ogni sera, battendo qualsiasi altro programma. Leggi anche Zeudi Di Palma: da Londra al giro del mondo. Una nuova avventura alle porte, parla lei Secondo quanto diffuso da Grazia Sambruna su MOW, pare proprio che Samira avrebbe ricevuto la proposta di diventare conduttrice del programma Battiti Live e quindi essere al timone di questa nuova avventura che si svolgerà nell’estate 2026. 🔗 Leggi su 361magazine.com

