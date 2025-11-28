Perché Isobel Kinnear ha lasciato Amici temporaneamente l'indiscrezione | Sarà la nuova Samira Lui

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isobel Kinnear lascia la scuola di Amici per dedicarsi "a una nuova esperienza" televisiva. Un'indiscrezione potrebbe aver chiarito i motivi dell'assenza momentanea: "Mediaset ha deciso di aggiungere una valletta parlante anche a Caduta Libera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

perch233 isobel kinnear haIsobel Kinnear adesso vola a Caduta Libera: “È lei la nuova Samira” - Isobel Kinnear assente da Amici per alcune puntate: è stata scelta come nuova valletta parlante di Caduta Libera con Max Giusti. Lo riporta quilink.it

Isobel Kinnear di Amici sarà la nuova Samira Lui? Ecco in quale programma la vedremo - conduttrice de La Ruota della Fortuna, a Mediaset stanno pensando di replicare con la ballerina ex Amici ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Isobel Kinnear Ha