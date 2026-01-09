La Monza sottoterra | il progetto con 250mila mq di verde sopra e sotto negozi e attività produttive

La Monza sottoterra è un progetto innovativo che prevede 250 mila metri quadrati di verde sopra e spazi commerciali e produttivi sotto. Questa città sotterranea, già realizzata in diversi Paesi del Nord Europa, mira a integrare attività economiche e ambiente naturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo. Dopo oltre dieci anni di progettazione, Monza si prepara a realizzare questa soluzione sostenibile e funzionale per il futuro della città.

La M5 verso Monza compie un altro passo avanti! Il Comune di Milano ha validato la progettazione definitiva dell'opera e approvato gli indirizzi per la sottoscrizione della nuova Convenzione, finalizzata alla realizzazione dell'infrastruttura.

