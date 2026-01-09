La Monza sottoterra | il progetto con 250mila mq di verde sopra e sotto negozi e attività produttive
La Monza sottoterra è un progetto innovativo che prevede 250 mila metri quadrati di verde sopra e spazi commerciali e produttivi sotto. Questa città sotterranea, già realizzata in diversi Paesi del Nord Europa, mira a integrare attività economiche e ambiente naturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo. Dopo oltre dieci anni di progettazione, Monza si prepara a realizzare questa soluzione sostenibile e funzionale per il futuro della città.
Una città sotterranea con attività commerciali, aziende, magazzini. Sopra il verde. Un sogno – una realtà in diversi Paese soprattutto del Nord Europa – che a Monza è nel cassetto ormai da oltre 10 anni.La lettera al sindaco ScanagattiEra il 2013 quando l’allora sindaco Roberto Scanagatti aveva. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
