Podismo Maratonina di Vinci iscrizioni al via

Sono aperte le iscrizioni alla trentanovesima Maratonina “Città di Vinci”, in programma tra un mese. L’evento si svolgerà quest’anno anche come primo Memorial “Giorgini Nazzareno” e terzo Trofeo Incitec. La manifestazione rappresenta un’occasione per gli appassionati di podismo di partecipare a una gara tradizionale nel territorio, promuovendo sport e aggregazione.

Ad un mese dal via ufficiale della gara sono aperte le iscrizioni alla trentanovesima edizione della Maratonina "Città di Vinci", che quest'anno varrà anche come primo Memorial "Giorgini Nazzareno, oltre che come terzo Trofeo Incitec. Lo start della tradizionale manifestazione 'leonardiana' è in programma per il prossimo 1 febbraio, ma intanto attraverso il portale cronorun è già possibile effettuare le pre iscrizioni, allegando il certificato medico in corso di validità. È inoltre possibile per ogni società iscrivere tutti i propri partecipanti allegando la lista comprendente cognome, nome e anno di nascita di ogni atleta.

