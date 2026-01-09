La maggioranza su Barghouti e bilancio di genere

L'attribuzione della cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti a Calcinaia si inserisce in un contesto di sostegno ai principi di pace e autodeterminazione. La decisione riflette una posizione politica consapevole dell'amministrazione, che intende promuovere valori di dialogo e rispetto tra i popoli. Questo gesto si inserisce in una riflessione più ampia sulla storia e il bilancio di genere nel contesto delle scelte istituzionali e sociali.

CALCINAIA "La decisione di conferire la cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti rappresenta per la nostra amministrazione un atto politico consapevole che si colloca nella tradizione di sostegno ai percorsi di pace e di autodeterminazione dei popoli". Lo dice la lista Uniti per Calcinaia, maggioranza in Comune. "Numerosi osservatori internazionali e organizzazioni per i diritti umani – spiegano i rappresentanti di Uniti per Calcinaia – riconoscono in Barghouti una delle voci palestinesi più autorevoli, capace di raccogliere un consenso trasversale tra le diverse componenti della società palestinese.

