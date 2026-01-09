Al CES di Las Vegas, tra numerosi dispositivi intelligenti, si distinguono due robot domestici, SwitchBot Onero H1 e LG CLOiD, che si avvicinano alle caratteristiche umane. Questi robot rappresentano un passo avanti nella tecnologia di assistenza domestica, offrendo soluzioni innovative per semplificare le attività quotidiane. La loro presenza segnala l'inizio di un nuovo capitolo nella convivenza tra uomo e robot, con potenziali implicazioni sul futuro delle case intelligenti.

In mezzo ai tantissimi oggetti dotati di intelligenza artificiale presentati al CES di Las Vegas, ce ne sono un paio che assomigliano a noi umani. Si tratta di onero H1 di SwitchBot e di CLOiD di LG. Entrambi hanno fattezze umane, con occhi, testa, torso e braccia, ma rinunciano alle gambe per semplificare la struttura e abbassare i costi. SwitchBot onero H1: la promessa è di arrivare nel 2026. SwitchBot onero H1 sembra essere il robot domestico più vicino al debutto commerciale. Lo abbiamo visto in azione al CES 2026 mentre r accoglieva dei panni dal divano e li caricava dentro la lavatrice, riconoscendoli, aprendo lo sportello e caricandoli all'interno del cestello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra dei robot domestici è iniziata: SwitchBot onero H1 e LG CLOiD

