Cloid | il robot domestico di Lg

LG Electronics presenta CLOiD, il nuovo robot domestico che sarà mostrato al CES 2026 di Las Vegas. Dotato di tecnologia avanzata e di Affectionate Intelligence, CLOiD è progettato per supportare le faccende quotidiane in casa. L'innovazione mira a offrire soluzioni pratiche e affidabili per semplificare la vita domestica, rappresentando un passo avanti nell'integrazione tra tecnologia e ambiente familiare.

