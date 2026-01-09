La Fiamma Olimpica scalda Reggio Una festa per tutto il centro storico

La Fiamma Olimpica ha attraversato il centro storico di Reggio Emilia, segnando la 32ª tappa del suo percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un momento di condivisione e di entusiasmo per la comunità locale, che ha accolto con partecipazione e rispetto questo simbolo di speranza e unità. L’evento ha rafforzato il legame tra sport e territorio, sottolineando l’importanza di questa manifestazione per il contesto regionale.

Bagno di folla festante nel reggiano per la 32 esima tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ieri la torcia è partita da Maranello, toccando anche Sestola, Fiorano, Sassuolo e Modena, prima di arrivare nella Città del Tricolore intorno alle 15,25, per poi concludere la sua corsa a Parma in serata. Venti i tedofori, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, che si sono alternati lungo un percorso per le vie del centro storico di Reggio, tra centinaia di persone presenti. Ad accogliere nella piazza centrale la Fiamma Olimpica c'erano centinaia di bambini delle scuole elementari, armati di bandiere e torce realizzate da loro in classe, oltre a 200 giovani atleti delle squadre sportive della provincia.

