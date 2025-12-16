La Fiamma Olimpica approda a Caltagirone percorso dei tedofori tra le quinte barocche del centro storico
La Fiamma Olimpica arriverà a Caltagirone mercoledì 17 dicembre, attraversando il suggestivo centro storico barocco. Un percorso che unisce sport, cultura e storia, anticipando i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento di grande valore simbolico per la città e le sue tradizioni.
Poche ore, ormai, al passaggio – mercoledì 17 dicembre - della Fiamma Olimpica da Caltagirone, in un viaggio che celebra non solo lo sport, ma anche la cultura e la storia delle città protagoniste e che anticipa i Giochi Invernali di Milano – Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio 2022. Cataniatoday.it
Milano Cortina: la fiamma olimpica fa tappa a Palermo - La fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata ieri a Palermo e dallo stadio Renzo Barbera è iniziato il viaggio nel capoluogo siciliano. ansa.it
Milano Cortina: il viaggio della Fiamma approda in Sicilia, Myriam Sylla tedoforo - Il Viaggio della Fiamma approda in Sicilia dove ci sarà una tedoforo d'eccezione, strettamente legata al territorio, perché nata a Palermo, Myriam Sylla. ansa.it
Olimpiadi 2026, provvedimenti di circolazione per fiamma olimpica a Catania: tutte le novità https://qds.it/catania-olimpiadi-2026-fiamma-percorso-olimpica-mobilita-strade-chiusura-mobilita/ - facebook.com facebook
Passaggio della fiamma olimpica in Piazza Farnese alla presenza della ministra @CaroitEleonore e dell'Ambasciatore di Francia in Italia @martin_briens. Un momento storico che celebra la relazione , con un passaggio di testimone simbolico tra @P x.com
