La Fiamma Olimpica approda a Caltagirone percorso dei tedofori tra le quinte barocche del centro storico

La Fiamma Olimpica arriverà a Caltagirone mercoledì 17 dicembre, attraversando il suggestivo centro storico barocco. Un percorso che unisce sport, cultura e storia, anticipando i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento di grande valore simbolico per la città e le sue tradizioni.

Poche ore, ormai, al passaggio – mercoledì 17 dicembre - della Fiamma Olimpica da Caltagirone, in un viaggio che celebra non solo lo sport, ma anche la cultura e la storia delle città protagoniste e che anticipa i Giochi Invernali di Milano – Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio 2022. Cataniatoday.it

