La dinamica dello sguardo Giacomo Balla e il colore in movimento
Domenica 11 gennaio alle ore 18, presso l’Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore, si terrà l’incontro pubblico “La dinamica dello sguardo. Giacomo Balla e il colore in movimento”. L’evento approfondisce il ruolo del colore e del movimento nell’opera dell’artista futurista, offrendo uno spunto di riflessione sulla sua influenza nell’arte moderna. Un’occasione per conoscere più da vicino il contributo di Balla alla storia artistica italiana.
Domenica 11 gennaio alle ore 18, presso l’Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore, si terrà l’incontro pubblico “”, con la partecipazione diRiccardo Falcinelli, graphic designer e saggista, tra le voci più autorevoli del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Giacomo Balla e la musica. L’arte della sinestesia
Leggi anche: La mente in movimento: un nuovo sguardo sulla danza contemporanea con Andrea Zardi
cultura.
La dinamica dello sguardo. Giacomo Balla e il colore in movimento - Domenica 11 gennaio alle ore 18, presso l’Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore, si terrà l’incontro pubblico “La dinamica dello sguardo. parmatoday.it
Giacomo Balla – Pittura dinamica = simultaneità delle forze - Giacomo Balla – Pittura dinamica = simultaneità delle forze Dall'undici febbraio al 06 marzo 2010 arte contemporanea Location GALLERIA F. exibart.com
Giacomo Balla in mostra alla Fondazione Ferrero - Pittore, scultore e scenografo, al grande artista torinese Giacomo Balla la Fondazione Ferrero di Alba dedica un’ importante esposizione articolata in sezioni tematiche: il realismo sociale e la ... panorama.it
Mercedes-Benz CLA 250+: sportività che non passa inosservata. In rosso esprime tutta la sua anima dinamica, tra linee affilate, tecnologia avanzata e una presenza che conquista al primo sguardo. #MercedesBenzLAuto #CLA #NuovaCLA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.