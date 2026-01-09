La dinamica dello sguardo Giacomo Balla e il colore in movimento

Domenica 11 gennaio alle ore 18, presso l’Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore, si terrà l’incontro pubblico “La dinamica dello sguardo. Giacomo Balla e il colore in movimento”. L’evento approfondisce il ruolo del colore e del movimento nell’opera dell’artista futurista, offrendo uno spunto di riflessione sulla sua influenza nell’arte moderna. Un’occasione per conoscere più da vicino il contributo di Balla alla storia artistica italiana.

Domenica 11 gennaio alle ore 18, presso l'Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore, si terrà l'incontro pubblico "La dinamica dello sguardo. Giacomo Balla e il colore in movimento", con la partecipazione di Riccardo Falcinelli, graphic designer e saggista, tra le voci più autorevoli del

