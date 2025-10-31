La mente in movimento | un nuovo sguardo sulla danza contemporanea con Andrea Zardi

Giovedì 13 novembre alle ore 18 al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi si terrà la presentazione del libro "Danza e scienze cognitive" di Andrea Zardi, in dialogo con Edoardo Giovanni Carlotti. A seguire brindisi a cura de La dolce dispensa.Quando osserviamo la danza - o quando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

