La demenza diventa un racconto teatrale

Diana e la Regina del Bosco è uno spettacolo teatrale dedicato alle persone affette da Alzheimer. Attraverso una narrazione sensibile, il racconto offre uno spazio di riflessione e vicinanza per i caregiver e i familiari. L’evento si terrà al Teatro Comunale, portando in scena temi di grande attualità e importanza sociale, con l’obiettivo di favorire la comprensione e l’empatia nei confronti di questa condizione.

'Diana e la Regina del Bosco', lo spettacolo dedicato ai malati di Alzheimer, torna al Teatro Comunale. Domani alle 21 andrà in scena la replica unica della rappresentazione (nella foto) ideata e diretta da Carlotta Bartolomei, psicologa e psicoterapeuta esperta che collabora da tempo con le residenze per anziani del territorio. "Il successo di Diana — racconta la stessa Bartolomei — è stato grande: siamo riusciti a finanziare la stanza multisensoriale della residenza di Castiglione e, in futuro, speriamo di pubblicare anche un libro che racconti ai bambini le forme di demenza della terza età. Il 16 gennaio saremo in teatro vicino a Milano.

