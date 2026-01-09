La comunità di Massanzago festeggia la nuova centenaria

Il comune di Massanzago, in provincia di Padova, celebra oggi il raggiungimento dei 100 anni di uno dei suoi cittadini. Un momento di gioia e riconoscimento che si inserisce nel tradizionale festeggiamento della comunità. La cerimonia rappresenta un'occasione per valorizzare la longevità e il patrimonio umano del territorio, sottolineando l’importanza delle radici e della storia condivisa.

La provincia di Padova accoglie oggi, 9 gennaio, un altro centenario. La grande festa si è materializzata nell'alta padovana nel comune di Massanzago. A tagliare il prestigioso traguardo è stata Elda Mazzon che ha festeggiato la giornata circondata dall'affetto dei suoi cari.

