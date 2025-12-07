Camposampiero–Massanzago la nuova ciclabile è realtà

La Provinciale 31 cambia volto. Con l’inaugurazione del 6 dicembre, Camposampiero e Massanzago mettono in sicurezza un asse di traffico diventato negli anni strategico per pedoni, ciclisti e pendolari diretti verso Noale e il veneziano. L’intervento chiude un percorso amministrativo avviato tempo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

